Annoncé positif au COVID quelques jours avant la rencontre reprogrammée entre l'OL et l'OM ce mardi soir, Moussa Dembélé était bien présent sur la feuille de match. Il est même entré en jeu et on peut dire qu'il a transformé le cours du match, en marquant évidemment, mais en faisant vivre un enfer à Duje Caleta-Car.