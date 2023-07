Barça : Xavi tacle les Gunners après la défaite

La suite après cette publicité

Interrogé après la défaite des siens face à Arsenal (3-5), Xavi a relativisé alors que son équipe disputait son premier match amical de l’été. Pour autant, le technicien catalan n’a pas vraiment apprécié l’intensité mise par les Gunners durant cette rencontre. «C’était un très bon match pour le spectacle, un peu moins pour les entraîneurs», a tout d’abord pesté Xavi avant de pointer du doigt l’engagement mis par la formation londonienne.

«Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical». Le message est passé… Prochain rendez-vous, ce samedi, face au Real Madrid.

