Algérie : Mahrez lâche une bombe sur son avenir

L’Algérie s’apprête à disputer un quart de finale face au Nigéria ce samedi à 17h. Qualifiés de justesse face au Congo lors de la précédente marche en Coupe d’Afrique des Nations, les coéquipiers de Riyad Mahrez devront offrir une belle prestation s’ils veulent aller chercher un nouveau trophée après le sacre de 2019. Par ailleurs, l’ancien joueur de Premier League était en conférence de presse avant d’affronter les Super Eagles et a déclaré subitement : « Ce sera ma dernière CAN. Je veux gagner à nouveau la Coupe d’Afrique des Nations avec cette génération, j’en ai vraiment envie ».

Un propos qui a fait grand bruit quand on connaît l’admiration que portent les supporters des Fennecs au numéro 7 de la sélection qui a déjà marqué 3 buts durant la compétition. L’ancien Havrais laissera derrière lui une grande majorité de fans très reconnaissants, mais aussi nostalgiques au vu de ses performances étincelantes avec l’Algérie. Héros en 2019, sa prise de parole pourrait déjà faire passer un sentiment de tristesse chez certains.