Arsenal : Granit Xhaka absent trois mois

Coup dur pour Arsenal. Granit Xhaka, contraint de céder sa place à la 82e minute samedi dernier face à Tottenham (3-1) sera absent trois mois. Les Gunners l’ont annoncé ce mercredi, le Suisse souffre d’une blessure au ligament interne du genou, qui ne nécessite pas d’opération.

« Une consultation spécialisée a eu lieu à Londres mardi soir et a déterminé que Granit n'avait pas besoin d'être opéré. Le programme de récupération et de rééducation de Granit va commencer immédiatement et nous espérons qu'il sera de retour en action dans environ trois mois. Tout le monde au club va maintenant soutenir Granit et travailler dur avec lui pour qu'il revienne sur le terrain aussi vite que possible », a annoncé le club via un communiqué.