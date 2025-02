ASSE-OM : quand un gendarme "marseillais" tire en l’air, menacé par des ultras stéphanois

Une fois de plus, le match entre l’OM et l’ASSE se jouera sans les supporters de l’équipe visiteuse. Le déplacement des Stéphanois a été interdit le 4 février par un arrêté de préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Publiés dans le Journal officiel ce mardi, les deux textes administratifs expliquent les motivations derrière cette décision. Et l’une d’elles a de quoi surprendre.

Le 8 décembre dernier, lors du déplacement de l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard, trois gendarmes marseillais, en tenues de civil, étaient présents pour supporter l’équipe phocéenne. Alors qu’un arrêté préfectoral l’interdisait, l’un d’entre eux portait une écharpe aux couleurs du club marseillais. Pris à partie à la fin de la rencontre par des ultras stéphanois, les trois gendarmes avaient alors été la cible de menaces et de violences, dont la nature n’est pas connue. Face à cela, l’un des gendarmes a dégainé son arme de services et tiré cinq coups en l’air. Les trois individus avaient alors été cueillis par des policiers municipaux. D’après France Bleu, ils font l’objet de procédures administratives et judiciaires.