Amine Harit évoque sa situation à l'OM

Amine Harit (24 ans), prêté sans option d'achat par Schalke 04 l'été dernier, a évoqué sans détour sa situation à l'Olympique de Marseille ce jeudi en conférence de presse. «Je pars du principe où ce n’est que du papier, quand on commence la saison dans un club, on ne pense pas à ça, on se donne à fond, si y a moyen de poursuivre l’aventure on verra en fin de saison, sinon j’irai continuer ma carrière, mais je ne calcule pas, parce que si on se met à calculer, on ne joue pas comme on sait le faire», a lâché le milieu offensif international marocain, évoquant son rendement et son positionnement sur le pré.

«Je marche beaucoup à la confiance. La confiance, ça vient en enchaînant les matches. J’ai pu enchaîner à mon arrivée, par la suite, c'était moins le cas. Après, il y a aussi des joueurs de qualité à mon poste, moi, je suis là, je travaille, j’espère et j’aspire à jouer plus de matches. Ce n'est pas facile de rentrer en cours de match, je n'ai eu que 3-4 titularisations en L1, c'est relativement peu, à moi de faire le max pour redresser la barre. (...) Le coach m’utilise à droite, ce n'est pas forcément mon poste, mais je le fais de mon mieux. Moi, je me sens plus à l’aise dans l’axe ou à gauche. J’espère avoir ma chance à ces postes. Après, l’essentiel, c’est de jouer. Ce n'est pas un problème. J’ai besoin d’être sur le terrain».