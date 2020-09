Vidéo : l'action collective sublime du Barça pour le but de Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

Nouveau match amical ce mercredi soir pour le FC Barcelone. Les Blaugranas affrontent en ce moment Girona (2-0 à la pause). Et Philippe Coutinho s’est mis en évidence en inscrivant déjà son 2e but sous les couleurs blaugranas depuis son retour de prêt du Bayern Munich. Et quel but ! Même s'il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets de Girona, le Brésilien a a été à la conclusion d'une action collective sublime. Lionel Messi, Trincao et Coutinho, un trio gagnant sur cette action.