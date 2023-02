MU : Erik ten Hag salue la performance de Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Entré en cours de jeu ce mercredi face à Leeds (2-2) en Premier League, Jadon Sancho a réalisé une entrée étonnante, mais renversante à Old Trafford. Contraint de s’entraîner en marge du groupe ces dernières semaines en raison d’un état de forme jugé défaillant par Erik ten Hag, l’Anglais de 22 ans a su se montrer très remuant, et a même permis à Manchester United de décrocher un match nul inopiné. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur batave a tenu à saluer la performance de son joueur.

«C’est entre ses mains. S’il veut, il peut le faire. J’apprécie vraiment de le voir jouer comme il l’a fait avec autant de confiance et de conviction. Nous savons que c’est un joueur magnifique. Je pense qu’il peut toujours avoir un grand impact, mais il doit travailler dur. Cela le motivera à en obtenir plus. J’ai vraiment apprécié ça, ça va lui faire du bien», a confié Erik ten Hag. Peut-être la naissance de quelque chose pour l’international anglais, arrivé à Manchester United pour 85 M€ à l’été 2021, et qui ne s’était jamais encore installé comme un titulaire important de l’effectif mancunien.

À lire

MU : l’équipe féminine ne veut pas entendre parler d’un retour de Mason Greenwood