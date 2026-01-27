Menu Rechercher
Ligue des Champions

Thomas Meunier compare l’OM au Barça

Par Aurélien Macedo
1 min.
Thomas Meunier, international belge, joue à Lille @Maxppp
Ce mercredi, la 8e journée de la Ligue des Champions](https://www.footmercato.net/europe/ligue-des-champions-uefa/calendrier/) nous offre un choc entre le FC Bruges et l’Olympique de Marseille, deux équipes qui vont s’affronter pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Les Belges sont actuellement à la 27e place quand les Phocéens pointent au 19e rang. Ancien joueur du FC Bruges entre 2011 et 2016, Thomas Meunier a été interrogé par la presse belge pour donner son avis sur l’Olympique de Marseille.

Passé du côté du Paris Saint-Germain et désormais à Lille depuis l’été 2024, il a confié à Het Laaste Nieuws qu’il fallait s’attendre à un sacré match : «ils sont à la fois imprévisibles et imprévisibles. Ils jouent comme le Barça, ça pourrait être un match de folie.» De quoi s’attendre à une confrontation spectaculaire.

Pub. le - MAJ le
