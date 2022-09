Manchester City : Rio Ferdinand adoube Phil Foden

Buteur, avant dernier passeur et impliqué sur le troisième but des siens, Phil Foden a joué un rôle prédominant dans la victoire de Manchester City sur la pelouse du Séville FC (0-4), ce mardi. Une nouvelle prestation qui n'a pas échappé à Rio Ferdinand, légende de Manchester United.

« S'il marque plus de buts dans son jeu, ce gamin va être si effrayant. Ce qu'il apporte à part les buts et les passes décisives, c'est le package complet » a ainsi déclaré l'ancien défenseur central des Red Devils. Une belle reconnaissance pour celui que l'on surnomme Outre-Manche, « The Stockport Iniesta ».