Ligue des Champions : le Real Madrid assure face au Celtic, Manchester City surclasse Séville

Ce mardi, c'était le coup d'envoi de la phase de poules de la Ligue des Champions ! La soirée avait commencé avec la surprenante défaite de Chelsea sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0) et la lourde victoire du Borussia Dortmund 3-0 face à Copenhague. Pour la tournée de 21h, on avait logiquement ce match du PSG face à la Juventus en guise d'affiche du soir, mais également l'entrée en matière du champion en titre, le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti se déplaçaient du côté de Glasgow pour affronter le Celtic. Un déplacement toujours difficile, d'autant plus que les Ecossais mettaient un sacré rythme à ce match, empêchant les Madrilènes de développer leur jeu. McGregor écrasait même une frappe puissante sur le montant (20e). Le Real Madrid n'était clairement pas serein, et devait en plus voir comment Karim Benzema, blessé, quittait la pelouse pour laisser sa place à Eden Hazard peu avant la demi-heure de jeu. Le Belge avait même rapidement une superbe occasion pour reprendre devant le portier sur un centre de Carvajal, mais il se manquait.

Score de parité à la pause donc, et obligation pour les Madrilènes de faire mieux au retour des vestiaires. Sans numéro 9. Et quand Benzema n'est pas là ou n'est pas inspiré, les Madrilènes peuvent s'appuyer sur un homme... Après un long centre de Valverde depuis le côté droit, Vinicius Junior arrivait en force côté opposé et expédiait le cuir au fond d'un joli plat du pied (0-1, 56e). Quelques minutes plus tard, Luka Modric signait le 2-0. Après une belle action individuelle d'Eden Hazard, le Belge décalait pour le Croate. Ce dernier, avec un peu de réussite puisque sn tir était touché par Hart, marquait d'un bel extérieur du pied (0-2, 60e). Bien dans leur rencontre contrairement à ce qui se passait en première période, les Blancos allaient plier la rencontre grâce à Hazard. Suite à une jolie action collective, Carvajal jouait en retrait pour l'ancien de Chelsea, qui concluait parfaitement devant Hart (0-3, 77e).

Retrouvez le film du match du Real Madrid sur notre live commenté.

Haaland encore brillant

De son côté, un autre grand favori pour le sacre final commençait son aventure européenne ce mardi soir. Manchester City se déplaçait dans le sud de l'Espagne pour affronter une équipe de Séville en crise totale (un point pris en quatre journées de Liga). Très vite, les ouailles de Pep Guardiola ont pris le dessus. Dans le jeu d'abord, puis au tableau d'affichage. Servi par De Bruyne, Erling Haaland, au deuxième poteau, mettait le pied pour battre Bono tranquillement (0-1, 20e). Dominateurs, les Citizens devaient tout de même faire face à une formation andalouse qui tentait de répondre, pendant que De Bruyne loupait son face à face qui aurait fait le break (49e). Phil Foden lui, ne se manquait pas. Servi par Cancelo dans la surface, l'Anglais signait quelques feintes de frappe pour tromper la défense, puis plaçait le ballon au ras du poteau gauche de Bono (0-2, 58e). Ce n'était pas fini, puisque sur un tir de Sergio Gomez repoussé par le portier sévillan, Haaland, bien placé, poussait le ballon au fond (0-3, 66e). Un doublé pour le Norvégien, et un succès convaincant pour les siens, qui clouaient le spectacle via Ruben Dias dans le temps additionnel (0-4, 90e+2).

Dans le groupe H, les deux autres rivaux du PSG s'affrontaient à Lisbonne, où Benfica accueillait le Maccabi Haifa. Un duel remporté sans trop de complication par l'écurie portugaise (2-0), avec des réalisations de Rafa Silva et d'Alejandro Grimaldo, auteur d'un véritable golazo avec un missile en pleine lucarne. Les Lisboètes prennent donc la tête du groupe, devant le PSG grâce à la différence de but. L'AC Milan voyageait lui en Autriche pour y affronter le RB Salzbourg. Si Okafor avait ouvert le score pour les locaux, Saelemaekers a égalisé peu avant la pause. Le score n'a plus bougé, et le champion italien et le champion autrichien se sont quittés sur le score de 1-1. L'autre écurie de la fameuse boisson énergisante, le RB Leipzig, s'est lourdement incliné face au Shakhtar. Grâce à un Mudryk brillant, les Ukrainiens ont plutôt bien dominé leur sujet et se sont imposés sur le score de 4-1. Une sacrée démonstration de force !