PSG : l’état de Kylian Mbappé inquiète sérieusement

Kylian Mbappé n’a pas vécu le dernier Classique qu’il imaginait dimanche soir. Le Français a même raté sa sortie face aux Olympiens. Sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, il a vécu une soirée compliquée et n’a pas réussi à se mettre en valeur, lui qui n’a même pas tiré une seule fois au but. Ce qui explique certainement le choix de Luis Enrique de le faire sortir à la 64e minute de jeu. Cela a été vécu comme un affront par le joueur de 25 ans, qui aurait insulté son coach avant de regagner le banc puis les vestiaires avec Ousmane Dembélé. Ensuite, il a continué sur sa lancée en publiant un post énigmatique sur Instagram.

KM7 appréhendait l’annonce de son départ

Il s’agit d’une photo de lui de dos avec le brassard à la main. Questionné au sujet de l’attitude de son joueur, "Lucho" a botté en touche. En coulisses, il l’a recadré ainsi que d’autres cadres de l’équipe. Plus tard, L’Equipe a révélé que le clan Mbappé n’avait pas apprécié les insultes proférées par le joueur. Mais dans le même temps, ses proches ont trouvé que l’entraîneur du PSG a manqué de respect au capitaine des Bleus en le sortant aussi rapidement lors de son dernier Classique. Bref, un nouveau feuilleton qui relance les débats autour du Français.

Ce mardi, L’Equipe s’intéresse d’ailleurs à son cas. Le quotidien sportif explique que KM7, habituellement si sûr de lui, a beaucoup appréhendé la réaction du public au moment de l’annonce de son départ. Avec ses proches, ils ont donc préparé le terrain. Ce qui a logiquement pompé de l’énergie au principal intéressé, qui a dû répondre aux nombreuses interrogations sur son avenir notamment lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Comme d’habitude, Mbappé a été très à l’aise face aux journalistes. Mais finalement, ses dernières sorties montrent qu’il est un peu moins bien ces derniers temps.

Usé mentalement ?

Face à l’Allemagne, au Chili et contre l’OM, il est passé à côté de ses matches. Cela arrive à tout le monde. Mais cela étonne venant d’un tel compétiteur. L’Equipe explique que le clan KM7 prend très au sérieux son état mental et veut éviter qu’il sature et se lasse. Ils ont donc géré tous les points concernant son futur tout en le mettant à l’abri. Mais l’ancien joueur de Monaco est humain. « Kylian doit gérer beaucoup de choses. C’est quelqu’un qui porte beaucoup de poids, depuis des années. Il y a des fois où il peut moins le faire », a d’ailleurs avoué un proche au quotidien sportif.

On apprend d’ailleurs aussi que le Bondynois a peur de se blesser. Le tacle assassin de Lilian Brassier lors du match face à Brest a marqué KM7, qui avait craint une grosse blessure au genou et à la cheville. Finalement, plus de peur que de mal pour Mbappé, qui est malgré tout marqué par cet épisode. Il ne joue pas forcément avec le frein à main mais fait plus attention, lui qui a de grosses échéances avec le PSG, la France et son futur transfert. Physiquement et mentalement, l’attaquant ne vit pas le meilleur moment de sa carrière. Mais il le sait très bien, tout va très vite dans le football.