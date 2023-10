OM : Leonardo Balerdi a toujours refusé de s’en aller

Depuis son arrivée en juillet 2020, Leonardo Balerdi peine à se faire une place dans le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille. En effet, le défenseur argentin a souvent été décrié pour son irrégularité et ses sautes de concentration à tel point que de nombreux fans phocéens ont milité pour son départ lorsque le marché des transferts se profilait à l’horizon. Mais compte tenu de son attachement pour le club olympien, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a toujours refusé de s’en aller, comme ce fut le cas lorsqu’il a été annoncé dans le viseur de Bologne.

«Le jour où j’aurais pu quitter l’OM ? Bologne avait voulu me recruter mais je n’étais pas dans ma meilleure phase ici (été 2022). Le plus facile aurait été de quitter l’OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J’aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j’avais de toute façon très envie de rester», a affirmé le joueur de 24 ans dans les colonnes de La Provence. Lié à l’OM jusqu’en juin 2026, Leonardo Balerdi a également évoqué l’appel du pied de l’Ajax Amsterdam l’hiver dernier. «Concernant l’Ajax, il y a eu des contacts au mercato d’hiver (2023) mais je me sentais très bien à l’OM et je jouais beaucoup avec Igor Tudor (33 matchs toutes compétitions confondues), donc j’ai refusé leur offre», a-t-il fini par conclure.