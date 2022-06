PSG : Jean-Claude Blanc explique le très bon coup Lionel Messi

La suite après cette publicité

Interviewé dans le podcast d’Alexandre Mars, le directeur exécutif du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi à Paris l’été dernier. Le dirigeant parisien s’est félicité de cette opération et des retombées économiques qu’a eu la signature de La Pulga sur le club de la capitale.

« C'est une très belle opération, une opération un peu fulgurante, rapide, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Barcelone qui ne peut pas signer avec lui, limité par sa propre ligue qui lui met des contraintes qu'il était convaincu de pouvoir faire sauter mais qui au dernier moment ne saute pas, le joueur devient donc disponible et on est les plus rapides, les plus pertinents pour avancer sur ce dossier. En parallèle de cela, on développe immédiatement un projet commercial autour de son arrivée, comment générer des revenus supplémentaires avec un joueur qui doit délivrer des performances sur le terrain mais qui est une icône mondiale du football et qui vient intégrer sa propre marque à l'intérieur de cette marque mondiale que tu es en train de créer. Et comment faire un «leverage» complet sur cette opportunité ? Je pense qu'on est assez adroit sur la partie business, développement de marque. On a été très efficace sur l'opération », a déclaré Jean-Claude Blanc selon des propos relayés par Culture PSG.