C4 : Mickaël Landreau démonte Nice et ses supporters après l’élimination

Ultime espoir français en Coupe d’Europe cette saison, Nice est finalement passé à la trappe ce jeudi, face au FC Bâle, en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (1-2 a.p). Une désillusion qui n’a pas laissé Mickaël Landreau indifférent. Sur le plateau de Canal+, l’ancien portier de Nantes a déploré l’absence d’unité de ses supporters en tribunes.

«Une chose que je trouve catastrophique ce soir : c’est le stade. […] Ça siffle à la fin du match alors qu’il y a prolongations, tu peux écrire l’histoire du club. On sent qu’il n’y a pas d’âme, pas d’unité», a pointé du doigt le joueur le plus capé de l’histoire de la Ligue 1 (618 apparitions). Une fin de saison sur la corde raide pour Nice, tourmenté par l’affaire Galtier ces derniers jours et désormais englué dans une série de 6 matches sans victoire.

