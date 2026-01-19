Menu Rechercher
Ruben Blanco quitte l’OM

Par Aurélien Léger-Moëc
Ruben Blanco @Maxppp

Arrivé en 2022 à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance du Celta Vigo, le portier espagnol Ruben Blanco quitte désormais le club phocéen, comme ce dernier l’a indiqué sur ses réseaux sociaux. Sous contrat jusqu’en 2027, le gardien de 30 ans a été libéré.

Olympique de Marseille
Bonne chance 𝗥𝘂𝗯𝗲́𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 🤝

Le gardien 🇪🇸 quitte l’Olympique de Marseille.
«Le portier espagnol quitte les rangs olympiens. Arrivé à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avant de rejoindre officiellement l’OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l’Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demi passées sous le maillot marseillais. Bonne continuation, Rubén !», peut-on lire sur le site officiel de l’OM.

Ligue 1
Marseille
Rubén Blanco

Ligue 1
Marseille
Rubén Blanco
