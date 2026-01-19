Ruben Blanco quitte l’OM

Arrivé en 2022 à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance du Celta Vigo, le portier espagnol Ruben Blanco quitte désormais le club phocéen, comme ce dernier l’a indiqué sur ses réseaux sociaux. Sous contrat jusqu’en 2027, le gardien de 30 ans a été libéré.

«Le portier espagnol quitte les rangs olympiens. Arrivé à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avant de rejoindre officiellement l’OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l’Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demi passées sous le maillot marseillais. Bonne continuation, Rubén !», peut-on lire sur le site officiel de l’OM.