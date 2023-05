Mercato : Rennes lance déjà les grandes manoeuvres

La suite après cette publicité

12 novembre 2022. Au soir de la 15e et dernière journée de L1 avant le début de la Coupe du Monde, le Stade Rennais est troisième du championnat grâce à un incroyable Martin Terrier qui porte l’équipe bretonne aussi bien en L1 qu’en Ligue Europa. Mais le retour du Mondial associé à la terrible blessure de sa star offensive ont coïncidé avec le début des problèmes pour la bande à Bruno Genesio qui a alterné le bon et le très moyen. Résultat, des rêves de Ligue des Champions qui se sont envolés, des cadres régulièrement en difficulté et des recrues estivales qui ont tardé à donner satisfaction. À deux journées de la fin, le Stade Rennais, actuel 6e de L1 et donc pour l’instant non qualifié pour l’Europe la saison prochaine, peut espérer la Ligue Europa, la conférence League… où rien du tout, ce qui apparaîtrait comme un échec cuisant.

Cette saison restera quoiqu’il arrive globalement décevante si l’on regarde de plus près l’effectif mis à disposition et la dynamique qui était présente fin 2022. Il faut donc s’attendre à du mouvement au sein d’une équipe régulièrement habituée à agiter le mercato. Si Steve Mandanda devrait garder les buts et que le côté gauche et l’arrière-garde ne devraient pas connaître de grands chamboulements hormis le retour de prêt de Joe Rodon à Tottenham, l’effectif rennais étant largement doté à ce poste, il faudra faire face à droite au départ de Djed Spence, actuellement prêté par les Spurs et celui probable d’Hamari Traoré en fin de contrat et très courtisé ces derniers mois (OL, Barça notamment). Pour les remplacer, Florian Maurice s’active en coulisse et rêve de Serge Aurier. Mais l’ancien latéral droit du PSG, qui a effectué une saison solide avec Nottingham Forest (23 apparitions - 1 but) se sent bien dans son club et plus généralement en Premier League.

Deux milieux de terrain et deux attaquants espérés !

Au milieu de terrain, cela risque de bouger. Deux joueurs sont attendus, à savoir un milieu offensif ainsi qu’un milieu relayeur. Dion Lopy (Reims) est suivi, de même que le jeune et prometteur milieu de Molde Sivert Mannsverk. Cet international espoir norvégien de 21 ans explose en Norvège et a tapé dans l’oeil du club breton. Plus haut sur le terrain, Rennes n’est pas en reste et prépare le probable départ de Lovro Majer qui ne manque pas de courtisans. Selon nos informations, la priorité se nomme Enzo le Fée, le métronome du milieu de terrain de Lorient (5 buts et 5 passes décisives en 33 matches de L1). Mais la concurrence s’annonce féroce pour Florian Maurice et les siens puisque Nice, Dortmund et Leverkusen lorgnent l’international espoir tricolore.

Enfin, l’un des gros chantiers de l’été sur le mercato concerne l’attaque rennaise. Jérémie Doku, pour l’instant débarrassé de ses blessures, n’en finit plus de casser des reins et de marquer des buts en L1 ces dernières semaines, pourrait quitter Rennes cet été lui qui jouit d’une cote énorme en Premier League. Et ce, d’autant qu’il vient récemment d’abandonner l’agence Stellar pour s’occuper lui-même de ses intérêts avec sa famille. Prêté par l’OL, Karl Toko Ekambi ne devrait pas s’éterniser en Bretagne et pourrait rejoindre le Moyen-Orient tandis que l’actuel 6e de L1 ne s’opposera pas à un départ du très décevant Arnaud Kalimuendo en cas de belle offre. C’est donc toute une animation offensive qui va être à reconstruire cet été autour d’Amine Gouiri et de Martin Terrier quand celui-ci reviendra à la compétition. Selon une source interne du club breton, Rennes souhaite recruter deux attaquants, dont un très gros poisson (un attaquant costaud et puissant et un véritable buteur). Supporters rennais, préparez-vous, le mercato d’été sera chaud en Bretagne…