Une star de Benfica s’engage avec Besiktas

Une légende de Benfica a décidé de partir cet été. Du haut de ses 322 rencontres avec le club de Lisbonne, ponctuées par plusieurs titres et 92 buts, Rafa Silva a décidé de quitter le club benfiquiste en fin de contrat. Dès lors, l’avenir du milieu gauche était au cœur des rumeurs au Portugal. Ce mardi, nous savons donc où va jouer la saison prochaine le joueur de 31 ans.

En effet, comme l’a annoncé Besiktas dans l’après-midi, Rafa Silva va rallier Istanbul pour signer avec le BJK. Selon plusieurs sources, l’international portugais (25 sélections) devrait s’engager pour les trois prochaines années et devrait percevoir six millions d’euros par an. Une prime à la signature de 10 millions d’euros serait associée au deal.