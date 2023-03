Bayern : Leroy Sané blessé et annoncé forfait face au PSG !

À une semaine du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, les deux équipes ne sont pas épargnées par les pépins physiques.

À Paris, Neymar (cheville) et Presnel Kimpembe (talon d’Achille) sont d’ores et déjà forfaits. Mais à Munich, si Julian Nageslman a enregistré le retour de Sadio Mané, Bild annonce une mauvaise nouvelle pour les Bavarois. Leroy Sané s’est gravement blessé à l’entraînement. Le média allemand annonce que l’attaquant ratera le match de ce week-end face à Stuttgart et celui de mercredi 8 mars contre le PSG.

