Barça : Ronald Koeman n'a pas exclu de garder Martin Braithwaite

Arrivée surprise de l'hiver pour pallier les blessures dans le domaine offensif barcelonais, l'avenir de Martin Braithwaite au Barça est très flou. Très peu utilisé, seulement 11 matchs joués, depuis l'hiver, il devait se trouver une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu, malgré ses 4 ans de contrat restants. Mais l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc blaugrana pourrait tout changer.

En effet, le technicien néerlandais souhaiterait lui-même prendre une décision concernant l'ancien Toulousain, comme le rapporte Mundo Deportivo. Le remplaçant de Quique Setién voudrait pouvoir observer et travailler avec le Danois pour voir s'il souhaite le conserver et l'utiliser. Cette semaine d'entraînement sera donc cruciale pour l'attaquant qui devrait jouer son avenir au Barça dans les prochains jours. En tout cas, sa motivation et son envie risquent d'être décuplées pour impressionner son nouveau coach.