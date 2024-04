FA Cup : Manchester United rejoint City en finale après un match complètement fou

Après la victoire de Manchester City en demi-finales de FA Cup lors du choc contre Chelsea (1-0), son rival mancunien se déplaçait à Wembley pour affronter la surprenante formation de Coventry City (D2). Avec une équipe type alignée, Erik ten Hag, toujours contesté en raison de ses choix et de la mauvaise dynamique de son équipe, souhaitait avoir ses meilleurs éléments pour conforter sa place sur le banc et atteindre rapidement la finale.

Dans une rencontre rapidement dominée par les Mancuniens, McTominay, à la réception d’un bon centre au solde Dalot, pouvait ouvrir le score (1-0, 23e). Quelques instants plus tard, Fernandes, dans une bonne forme ce dimanche, pouvait frapper un corner directement sur la tête de Maguire, pour faire le break (2-0, 45e). Après la pause, Fernandes s’est offert le troisième but (3-0, 58e) et les supporters mancuniens présents à Wembley se voyaient déjà en finale.

Manchester United a tout gâché

Mais comme trop souvent cette saison, les Red Devils ont lâché en fin de match avec la réduction du score de Simms (3-1, 71e) et un but d’O’Hare pour donner de l’espoir à la formation de Championship (3-2, 79e). MU tenait bon en fin de match grâce à un arrêt décisif d’Onana (85e), mais dans les derniers instants du temps additionnel, Wan-Bissaka était sanctionné d’une main dans la surface et offrait un penalty à Coventry… transformé par Wright pour une incroyable remontée (3-3, 90e+5). Dépité, Man United devait alors disputer une prolongation, après avoir mené 3-0 à 20 minutes de la fin du match. Mais là encore, les Red Devils ont pêché dans la finition avec une transversale touchée par Fernandes (94e) et une tentative de Maguire manquée de peu (107e).

Et derrière, les Bantams ont cru en leur rêve, mais Simms voyait sa frappe s’écraser sur la transversale (117e). Coventry City pensait même avoir réussi l’exploit… mais là encore, Torp était signalé hors-jeu d’un millimètre (120e+1). Aux tirs au but pour déterminer l’issue de match complètement fou, Collins arrêtait le premier envoi de Casemiro, mais Onana lui répondait en arrêtant celui d’O’Hare, avant qu’Hojlund ne donne la victoire aux Red Devils. Au terme de ce match fou, ce sera donc bien un Derby de Manchester qui se jouera en finale de FA Cup, le 25 mai prochain et au Wembley Stadium de Londres.