Liverpool prête Nat Phillips à Bournemouth

C'est officiel ! Nathaniel Phillips rejoint Bournemouth en prêt, et ce jusqu'à la fin de la saison. Une transaction confirmée, ce lundi, par Liverpool : «Nathaniel Phillips a rejoint l’AFC Bournemouth en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central, qui a signé un nouveau contrat à long terme avec Liverpool l’été dernier, passera le reste de la campagne en cours avec l’équipe de Championship après la conclusion de l’accord le jour de la date limite», peut-on ainsi lire dans le communiqué des Reds.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Liverpool, Nat Phillips (24 ans) a fait 24 apparitions sous le maillot des Reds, dont trois depuis le début de cette saison. Il s'agit du deuxième prêt de sa carrière après avoir passé du temps avec le VfB Stuttgart en 2019-2020, où il avait notamment aidé l’équipe allemande à monter en Bundesliga.

