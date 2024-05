Stade Rennais : qui est Frederic Massara, le futur directeur sportif de Rennes ?

Frederic Massara à Rennes, ce n’est plus qu’une question d’heures. Comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans la journée, le dirigeant italien va poser ses bagages dans les bureaux du Stade Rennais. Si Grégory Lorenzi était en très bonne position, la direction bretonne a finalement décidé de tout miser sur Frederic Massara, alors que Lorenzi a de grandes chances de rester à Brest avec une sacrée revalorisation salariale. Ce franco-italien (francophone par sa mère qui est originaire d’Avignon) souhaitait depuis un long moment tenter une expérience en France. Et son objectif va devenir réalité. Pour rassurer le peuple rennais, le Stade Rennais va être confié à de bonnes mains. À 55 ans, Frederic Massara s’est forgé une réputation dorée en Italie. L’AS Roma avec Monchi, l’AC Milan avec Paolo Maldini, le Palerme de Walter Sabatini… Il a étudié à l’école Coverciano de la Fédération italienne de football (FIGC) pour devenir directeur sportif en où il a été reçu avec la note maximale de 110 sur 110 et une appréciation excellente, décrit comme «un futur dirigeant intelligent, il a ce qu’il faut pour recruter et signer des joueurs mais aussi entretenir des relations personnelles avec les gens».

Après quelques années comme entraîneur adjoint dans de modestes clubs italiens, Frederic Massara a débuté sa carrière en tant qu’assistant à Palerme, auprès du directeur sportif, Walter Sabatini en 2008. À partir de ce moment une grande connexion est née entre les deux hommes, une véritable relation professeur-élève qui s’est même poursuivie jusque dans les bureaux de l’AS Roma. Mais le dirigeant italien, attendu à Rennes dans les prochains jours, est surtout réputé pour avoir été le bras droit de Paolo Maldini à l’AC Milan, lors de la grande reconstruction des Rossoneri marquée par le magnifique Scudetto 2022. Avant la belle épopée à San Siro, les deux hommes avaient aussi travaillé ensemble à l’Inter et aussi en Chine au Jiangsu F.C. Le profil de Masara a attiré toutes les convoitises, notamment de la Juventus, de Manchester United et de Liverpool. Le natif de Turin parle plusieurs langues dont le français, connaît bien le football français et a souvent recruté des joueurs tricolores à Rome et à Milan. C’est un homme décrit comme assez discret qui parle peu dans les médias mais qui est très impliqué dans les différents secteurs d’un club.

Un travailleur respecté, discret et polyvalent

Au cours des années de collaboration avec Walter Sabatini à Palerme et à Rome, Frederic Massara a su construire un réseau dense d’observateurs et, grâce à des milliers de vidéos visionnées et de rapports analysés, il a découvert de grands joueurs. Sous sa direction chez les Rosoneri, plusieurs futurs très bons joueurs sont venus tels qu’Abel Hernández, Javier Pastore et Josip Ilicic. Pendant son séjour chez les Giallorossi, cette philosophie a été perpétrée avec de belles trouvailles comme Erik Lamela, Miralem Pjanic, Kevin Strootman, Marquinhos, Medhi Benatia et Kostas Manolas sont arrivés. À l’exception de l’international grec, tous ont réalisé d’importantes plus-values ​​au profit de Palerme et de Rome : «C’est un garçon phénoménal, cultivé, sensible et poli. C’est un homme impitoyable, en quelque sorte, car il n’a aucun défaut. Il sait quoi dire, parle pusieurs langues, connaît les joueurs et sait où les chercher. En effet, il est un garçon impitoyable. Frédéric travaille très dur, il a de grandes qualités et une grande éthique de travail. Sa mère était cadre supérieure au Louvre à Paris et cela l’a amené à se forger un caractère rigide et tenu par le devoir», avait expliqué son professeur, Walter Sabatini. C’est à Milan que le nom de Massara a dépassé les frontières.

Quand Frederic Massara a été choisi par Paolo Maldini à son arrivée, l’AC Milan est en bien fameuse posture, celle d’un géant italien malade qui ne parvient plus à retrouver le Top 3 du championnat. Durant ses quatre années en Lombardie, le dirigeant italien a joué un rôle capital pour réaliser quelques jolis coups sur le mercato comme Ismaël Bennacer, Rafael Leao, Mike Maignan, Théo Hernandez, Olivier Giroud ou Sandro Tonali. Très rapidement, les Rossoneri ont empoché le Scudetto et retrouvé le chemin de la Ligue des Champions. Renvoyé de manière assez irrespectueuse par Gerry Cardinale avec Paolo Maldini, Frederic Massara avait été défendu par beaucoup de personnes en Italie notamment Walter Sabatini : «ce n’est pas un comportement normal car Maldini et Massara ont ramassé un Milan en ruines il y a 3 ans et ils étaient dans les cordes tant du point de vue sportif qu’économique. En 3 ans, ils ont atteint trois fois la Ligue des Champions et ont reconstruit un patrimoine technique et économique : ils ont fait des gestions très vertueuses». Une chose est certaine : Rennes a mis la main sur un gros candidat.