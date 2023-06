Man City : les confessions d’Erling Haaland après sa folle saison

La suite après cette publicité

Même dans l’émotion, Erling Haaland (22 ans) ne laisse pas filtrer grand-chose. Auréolé du trophée de meilleur joueur de la saison attribué par le quotidien madrilène Marca, le Norvégien est revenu brièvement sur sa saison où il aura marché sur l’eau sans éclaboussure. Et manifestement, ses ambitions restent les mêmes : gagner, gagner et gagner.

«Ma seule ambition est toujours de gagner le prochain match. Quand quelqu’un me critique, j’essaie de sourire. Rien de tout cela ne m’affecte, a confié l’impassible norvégien. La réalité est que je n’aime pas non plus trop parler de moi, je ne me sens pas plus spécial que quiconque. Je suis venu à City pour ça, pour gagner des titres. Et oui, je peux dire que ça a été ma meilleure saison. Mais il faut continuer à progresser.» Comme le défend l’adage, l’appétit vient en mangeant.

