ASSE - PSG : les compositions officielles

Un pas de plus vers le titre pour le PSG. S’il peut être champion à l’issue de la rencontre, selon les résultats des concurrents, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour se rapprocher du sacre donc mais aussi pour garder son invincibilité. Après 26 journées, les hommes Luis Enrique n’ont toujours pas perdu en Ligue 1 (21 victoires, 5 nuls) et restent sur sept victoires consécutives en championnat. En face, l’heure n’est pas à la fête puisque l’ASSE est avant-dernier de Ligue 1 et se bat donc pour son maintien. Les Verts restent, en comptant le match arrêté à Montpellier, sur dix matches sans succès et n’a plus gagné depuis le 4 janvier dernier. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Eirik Horneland est privé de Bernauer, suspendu, ainsi que de Boakye, blessé. Le coach norvégien aligne alors un 4-3-3 assez classique avec ses forces vives, notamment offensives, avec Cardona, Stassin et Davitashvili. Au milieu de terrain, Bouchouari est préféré à Moueffek pour accompagner Ekwah et Tardieu. Côté PSG, Luis Enrique ne peut pas compter sur Kang-In Lee et Tenas, tous deux blessés, mais aussi sur Hakimi, préservé, et Mayulu, suspendu. Le technicien espagnol décide de faire tourner et aligne un 4-3-3 avec Safonov dans les buts, Zaïre-Emery au poste d’arrière droit et Lucas Hernandez à gauche. En défense centrale, Beraldo accompagne Pacho tandis que Doué et Neves seront aux côtés de Fabien Ruiz dans l’entre-jeu. Enfin, devant, Barcola et Kvaratskhelia alimenteront Gonçalo Ramos, seul en pointe. Ousmane Dembélé, le meilleur buteur du club parisien et du championnat, commence donc sur le banc.

Les compositions officielles :

AS Saint-Étienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Bouchouari, Ekwah, Tardieu - Cardona, Stassin, Davitashvili

PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho, L.Hernandez - Doué, Ruiz, Neves - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. Victoire 4-0 du PSG face à l’ASSE ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 830€.