Southampton - Chelsea : les compositions officielles

Moins de 4 jours après sa lourde défaite à Stamford Bridge lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-3), Chelsea se déplace sur la pelouse des Saints de Southampton dans le cadre de la 32ème journée de Premier League (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 16h00). L’objectif des Blues est simple cet après-midi : conserver 5 longueurs d’avance au classement sur Tottenham et Arsenal après leur revers lors de la dernière journée contre Brentford (4-1). À la veille du match le plus important de la saison pour les champions d’Europe en titre à Santiago Bernabeu, les Blues doivent se rassurer. De leur côté, les pensionnaires du Saint Mary's Stadium, à la peine en championnat, peuvent revenir dans la première partie du classement en cas de victoire.

La suite après cette publicité

Forcément, Thomas Tuchel pense déjà à Madrid et aligne aujourd’hui un onze légèrement remanié par rapport à mercredi dernier. Certains joueurs comme Jorginho, James ou Pulisic sont ménagés cet après-midi et commencent sur le banc. Cela laisse du temps de jeu pour des joueurs en quête de rythme tels que Loftus-Cheek au milieu ou Werner en attaque. Kanté est bien titulaire et est même capitaine aujourd'hui. Ralph Hasenhüttl et les Saints eux, restent sur leur 4-4-2 habituel. James Ward-Prowse au bien titulaire au milieu de terrain tout comme Che Adams à la pointe de l’attaque. Les Français Ibrahima Diallo et Romain Perraud sont remplaçants pour débuter.

Les compositions d’équipe :

Southampton : Foster – Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Livramento – Elyounoussi, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong – Adams, Armstrong

Chelsea : Mendy – Christensen, Silva, Rüdiger – Loftus-Cheek, Kanté, Kovacic, Alonso – Havertz, Werner, Mount