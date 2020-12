La réponse pleine de rage de l'OM à l'arbitrage !

Hier soir, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Rennes (1-2). Après la rencontre, André Villas-Boas n'a pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage. «C'est vrai que l'expulsion change tout le match. C'était notre meilleur joueur, il était impressionnant. Je suis très déçu avec l'arbitre, ce n'était pas rouge. Il n'avait aucune intention de faire mal à Niang, il ne savait même pas qu'il était là. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon, je ne sais pas ce qu'on va faire du foot. Je ne sais pas si on manque de règlement, mais je ne sais pas si l'arbitre peut aller voir la VAR pour un jaune. C'est un détail important. Beaucoup de cartons jaunes pour une seule équipe. Un arbitre censé être le meilleur de France qui n'est pas au niveau qu'on attendait. Trop à laisser jouer les autres et tout contre l'OM. L'OM, avec et sans moi, continue à être l'équipe la plus sanctionnée de cartons. Vous qui aimez bien les statistiques, ça reflète, non pas un comportement contre l'OM, mais une habitude.»

La suite après cette publicité

Les Phocéens, qui n'ont visiblement toujours pas digéré les décisions de Monsieur Turpin hier soir, ont dégainé une série de tweets sur la façon dont l'OM est sanctionné en Ligue 1 Uber Eats. Dans le premier, le pourcentage de fautes débouchant sur un carton jaune est de 23,23% selon Opta. Ce qui est plus que la moyenne du championnat. Un autre tweet montre ensuite que l'OM est de plus en plus sanctionné par un jaune et que le pourcentage est donc en augmentation ces dernières saisons. Enfin, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont publié le détails de l'évolution du nombre de cartons jaunes par saison pour chacun des clubs de l'élite, voulant montrer que l'OM est loin devant.