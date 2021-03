LdC, Chelsea : Thomas Tuchel ne veut pas croiser le PSG

Thomas Tuchel a réussi son examen de passage en Ligue des champions sur le banc de Chelsea. L'entraîneur allemand a vu ce mercredi soir son équipe s'imposer en huitième de finale retour face à l'Atlético de Madrid (2-0). Déjà vainqueurs à l'aller (1-0), les Blues ont donc validé leur billet pour les quarts de finale.

Une possibilité pour Thomas Tuchel de retrouver le PSG, son ancien club ? Le coach allemand s'est exprimé sur le sujet au micro de RMC Sport. « Retrouver le PSG ? Je ne suis pas sûr (rires) ! Ils sont très très forts, je les connais bien. On doit attendre, c'est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer, » a ainsi confié Tuchel. Ce dernier sera fixé sur d'éventuelles retrouvailles vendredi, date du tirage au sort...