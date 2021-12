Real Madrid : Casemiro assure que Kylian Mbappé est compatibe avec Vinicius Jr

En conférence de presse avant d'affronter l'Inter Milan au Santiago-Bernabeu pour le match de la première place du groupe D en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a été interrogé sur l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. S'il a loué ses qualités sur le terrain et sa possible complémentarité avec Vinicius Jr, l'international brésilien n'a pas voulu en dire plus sur le Parisien.

«C'est un grand joueur, c'est un des trois meilleurs joueurs du monde. Il est compatible avec tous les joueurs du monde, il peut même être complémentaire avec Vinicius. Mais ce n'est pas notre joueur, nous ne pouvons pas parler de lui», a-t-il déclaré aux journalistes avant la dernière journée de la C1.

