Toutes les portes se referment devant Christophe Galtier !

Quel avenir pour Christophe Galtier ? Si le technicien parisien, sous contrat jusqu’en juin 2024, n’a pas encore été officiellement remercié par le club de la capitale, les rumeurs quant à son futur proche vont bon train. Naples, l’OM, West Ham ou encore le Qatar avec Al-Duhail, les formations associées au nom de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et de l’ASSE se multiplient. Oui mais voilà, à l’heure où les négociations peinent à avancer autour d’une rupture de contrat avec le champion de France en titre, l’intéressé voit de nombreuses portes se refermer.

Dans cette optique, le natif de Marseille a d’ores et déjà dit adieu à la piste menant au Napoli. Longtemps dans les petits papiers du président napolitain Aurelio De Laurentiis, ce dernier, lassé par les «caprices» de Galtier selon Il Mattino, a finalement décidé d’introniser Rudi Garcia, au chômage technique depuis deux mois et son départ forcé d’Al Nassr. Même son de cloche du côté de l’OM. Si Galtier a été cité comme un possible successeur d’Igor Tudor, c’est bien Marcelo Gallardo qui devrait rapidement débarquer dans la cité phocéenne. De quoi relancer totalement l’avenir du Français de 56 ans ?

Toujours dans le viseur d’Al-Duhail et West Ham, fraîchement vainqueur de la Ligue Europa Conférence, Galtier reste, malgré tout, dans le flou. «Nous avançons étape par étape. Et la priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG. À ce jour, ce n’est pas fait. Ensuite, on verra ce que Christophe veut faire, mais il est normal qu’il soit sollicité», confiait, à ce titre, son avocat, maître Olivier Martin. Si la possibilité de voir l’entraîneur des Rouge et Bleu rester dans la Ville Lumière relèverait du miracle, aucun scénario ne semble aujourd’hui à exclure.

Après une saison très éprouvante à Paris, Galtier pourrait également faire le choix d’une année sabbatique, qui plus est à l’heure où l’intéressé fait face à des accusations de racisme de Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGC Nice. Toujours pas convoqué ni entendu dans cette affaire, après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Nice, «Galette» nie fermement la version du dirigeant azuréen. En attendant le verdict des enquêteurs, l’avenir de Galtier est quoi qu’il en soit loin d’être acté. Une année de plus à Paris, un nouveau challenge ou une simple pause pour récupérer d’un exercice 2022-2023 éreintant ? À ce jour, toutes les pistes restent ouvertes…