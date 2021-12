Les pistes prestigieuses du FC Barcelone pour son mercato, l'Angleterre se régale de la célébration polémique de CR7

La suite après cette publicité

Le Barça veut frapper fort sur le mercato

En Espagne, un club doit se relever de ses déboires récents, c'est le FC Barcelone. Et le club catalan a des idées sur le mercato pour renforcer son effectif. Comme nous l'apprend Mundo Deportivo sur sa Une, les Blaugranas vont lancer «l'opération Chelsea», et ce dès cet hiver ! En effet, la direction barcelonaise voudrait recruter Christian Pulisic dès janvier et cherchera à convaincre César Azpilicueta et Antonio Rüdiger de les rejoindre gratuitement l'été prochain, car les deux défenseurs arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Des renforts à coûts réduits, le Barça cherche désormais la bonne formule. Mais avant de se projeter sur le mercato, l'équipe de Xavi doit se relever de sa débâcle de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le journal Sport exhorte «le Barça à se relever !» Contre Osasuna, «l'entraîneur va tenter un 3-4-3 avec Luuk de Jong comme référence offensive.» Il a aussi déclaré que «le club ne peut pas rester dans la défaite.» Enfin, pour L'Esportiu : «il n'y a pas de trêve, Le Barça doit rapidement digérer l'élimination de la Ligue des champions car le championnat est devenu leur grand champ de bataille.» L'opération reconquête est lancée pour le Barça !

CR7 fait taire les critiques

Dans le royaume de sa Majesté, l'inusable Cristiano Ronaldo met en encore tout le monde d'accord Le Portugais a inscrit un pénalty décisif pour que son équipe l'emporte. Pour le Manchester Evening News, il n'y a pas d'autres mots que «bravo» ! Mais le journal local n'est pas non plus tendre avec les Red Devils et écrit : «Un penalty en fin de match permet à la révolution de Ralf de poursuivre son cours, lors d'une victoire médiocre contre un club de bas étage.» Mais ce qui fait parler outre-Manche c'est aussi la célébration du quintuple Ballon d'Or qui a mis le doigt devant sa bouche après s'être fait siffler par Carrow Road, le stade des Canaries. Forcément, la presse anglaise s'en donne à cœur joie ce matin. Le Daily Star demande aux supporters de se «calmer car Ronaldo a fait taire le public qui l'a critiqué plus tôt dans le match.» Pour le Daily Mirror : «De Gea sauve la mise… Ronaldo gagne le match.» Bref, les Red Devils peuvent encore remercier leur saveur CR7 !

La Juve et el Milan galèrent, l'Inter a le champ libre

On traverse les Alpes pour filer en Italie où la aussi la course au titre fait déjà des émules. Hier soir, l'AC Milan a concédé le match nul (1-1) face à l'Udinese alors pour le Corriere dello Sport, les «feux sont au vert» pour l'Inter qui joue ce soir contre Cagliari. Mais les Rossoneri peuvent remercier Zlatan Ibrahimovic auteur du seul but milanais face à Udine qui leur permet de sauver les meubles à la 92e minute. Pour La Gazzetta dello Sport : «Ibra marque un but, l'Inter rêve». «Le Suédois permet au Milan d'éviter le pire», écrit encore le journal au papier rose. De son côté, la Juventus cale encore en Serie A et n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) contre Venezia. Tuttosport se lamente ce matin en lance un ciglant : «Mais où allez-vous si vous n'avez pas de tueur devant les buts ?». La Vieille Dame s'est en sortie grâce au but d'Alvaro Morata. Mais la nouvelle blessure de Paulo Dybala ne risque de ne rien arranger, c'est pourquoi le quotidien turinois demandent aux dirigeants d'acheter un «véritable attaquant pour donner de la substance au rendement offensif de l'équipe.» Le chantier est immense à la Juve !