La fédération polonaise met la pression pour un départ de Milik

Persona non grata au Napoli où il n'a pas disputé la moindre minute cette saison, l'attaquant polonais, Arkadiusz Milik arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Et si des clubs se positionnent pour le recruter cet hiver à l'instar de l'Olympique de Marseille et de la Juventus, le dossier semble assez complexe. Pourtant, le joueur de 26 ans serait bien inspiré d'aller voir ailleurs sous peine d'en subir les conséquences.

Président de la fédération polonaise de football, Zbigniew Boniek a mis la pression à Arkadiusz Milik lors d'une interview pour Radio Kiss Kiss : «s'il reste à Naples même après le marché des transferts de janvier, je pense que c'est normal qu'il ne puisse pas participer à l'Euro avec la Pologne. C'est une situation qui me surprend et je comprends le Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur.» L'ancien joueur du Bayer Leverkusen et de l'Ajax Amsterdam sait donc ce qui lui reste à faire pour disputer l'Euro.