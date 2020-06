L'opération à trois bandes que veulent boucler le PSG, l'Atlético et Porto

Quel mercato attend le Paris Saint-Germain ? Dans l'attente d'éventuelles arrivées et après avoir bouclé le dossier Mauro Icardi, on semble surtout se concentrer sur le dégraissage du côté parisien. Une décision a ainsi été prise avec Thiago Silva, qui ne sera pas conservé, tout comme Edinson Cavani et, sans trop de surprise, Eric-Maxim Choupo-Moting. Et ce n'est pas fini.

La suite après cette publicité

Layvin Kurzawa devrait lui aussi prendre la porte au terme de son contrat. Le latéral gauche français a une très belle cote sur le marché, et ne devrait a priori pas avoir de mal à se trouver un nouveau point de chute. Après l'Inter, Arsenal ou l'Atlético de Madrid, voilà que Chelsea serait récemment venu aux nouvelles pour l'ancien de l'AS Monaco. Et le joueur ne serait pas insensible aux approches des Londoniens, partis pour faire un sacré mercato puisqu'ils ont déjà officiellement recruté Hakim Ziyech et qu'ils sont en passe d'en faire de même avec Timo Werner.

Kurzawa vers l'Atlético

Et comme l'explique Mundo Deportivo, une opération à trois bandes se profile sérieusement à l'avenir. Ainsi, le Paris Saint-Germain devrait bien recruter Alex Telles (Porto) pour remplacer le Français. Un montant de 25 millions d'euros est évoqué depuis des semaines déjà. Et pour remplacer le Brésilien, les Portugais devraient eux s'offrir Caio Henrique, le latéral gauche qui appartient à l'Atlético et qui a évolué du côté de Gremio en prêt cette saison. Renan Lodi est considéré comme le numéro un au poste de latéral gauche par les Colchoneros, qui cherchent un deuxième latéral plus expérimenté...

Ce dernier devrait tout simplement être... Layvin Kurzawa. Cela permettrait notamment à l'Atlético de Madrid de faire une bonne opération sur le plan financier, récupérant un joueur libre après avoir encaissé un chèque pour Henrique. Affaire à suivre donc, mais tout porte à croire que la clé de cette opération dépendra de la volonté de Layvin Kurzawa !