OL : Laurent Blanc tire le bilan de la victoire à Montpellier

Victorieux pour son second match à la tête de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a semblé satisfait de la prestation de son équipe délivrée sur la pelouse de Montpellier (1-2). Un succès capital pour les Rhodaniens, le premier depuis 6 matchs, permettant notamment aux Gones de reprendre la 8e place du classement.

«Je pense que la première mi-temps a été une bonne facture. Montpellier n'a rien fait, on les a privés de ballon. Ils préfèrent l'avoir que de défendre. On voulait faire la même chose après la pause, mais ils sont revenus avec plus d'agressivité. On a une balle de 2-0 qui nous aurait permis de conforter l'avance. Quand on propose du jeu, les joueurs sont heureux. C'est exigeant, donc il faut en être capable. Je ne relance personne, je les remets juste sur un terrain de football. On est sur le bon chemin, il y a du travail à faire. Il y a un potentiel intéressant, le discours tenu leur plaît », a ainsi réagi l'ancien coach du Paris Saint-Germain.