Real Madrid, PSG : Guti réclame Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il va sans dire que Kylian Mbappé a, en dépit de l'avoir remporté, réalisé une Coupe du Monde extraordinaire. Meilleur buteur de la compétition (8 réalisations), le Bondynois a notamment réussi l'exploit d'inscrire un triplé au cours de la finale - perdue - face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab). Une performance qui n'a laissé personne de marbre, à commencer par Guti, l'ancien joueur aux passes magiques du Real Madrid, qui milite pour l'arrivée de la pépite française dans le club merengue. « Je lui ai pardonné dès le premier jour. J'ai toujours dit que les meilleurs joueurs devaient être au Real Madrid. Pour le Real Madrid, mais aussi pour la Liga, à qui cela donnerait beaucoup de cachet. C'est pourquoi, j'ai toujours dit que cette ligue devait avoir les meilleurs joueurs.

Comment le Real Madrid va-t-il fermer la porte à un joueur aussi spectaculaire que lui ? [...] Et s'il veut réaliser tout ce que Messi, Cristiano et d'autres ont réalisé, il doit jouer pour le Real Madrid. Parce qu'il ne va pas le réaliser au PSG. Le club doit opter pour Mbappé maintenant. Si vous allez sur le marché en ce moment, il y a de grands et de bons joueurs, mais il n'y en a pas autant qui déséquilibrent comme lui. Lui et Haaland, sont en ce moment un cran au-dessus. Mais il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent vous donner ce que Messi a donné à Barcelone ou Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Pour le moment, il n'y en a pas », a-t-il ainsi déclaré sur le plateau d'El Chiringuito.

À lire

Équipe de France : la nouvelle sortie médiatique de Noël Le Graët sur Didier Deschamps