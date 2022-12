CdM 2022, France : Kylian Mbappé dans l'histoire des finales du Mondial

La suite après cette publicité

Malgré la défaite de l'équipe de France, en finale de la Coupe du Monde au Qatar face à l'Argentine (3-3) dimanche au stade Lusail, Kylian Mbappé a réalisé sur le plan individuel une rencontre excellente avec trois buts inscrits et son tir au but réussi lors de la séance décisive. Le numéro 10 des Bleus a terminé meilleur buteur du tournoi avec huit buts marqués sur cette édition qatarie. Il est également le deuxième joueur de l'histoire de la compétition à avoir inscrit un triplé en finale, rattrapant le record de Geoff Hurst au cours de la Coupe du Monde 1966 où l'Angleterre s'était imposée (4-2) contre la République Fédérale d'Allemagne.

En inscrivant trois buts dans cette rencontre, le joueur du Paris Saint-Germain compte désormais un total en carrière de quatre réalisations en finale de Mondial (ajoutant aussi son but contre la Croatie en 2018), faisant désormais de lui, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition dans les finales. Il dépasse ainsi les Brésiliens Pelé et Vavà, Zinédine Zidane et l'Anglais Geoff Hurst, qui comptabilisent tous trois buts. À 23 ans, le crack de Bondy n'en finit plus d'impressionner le monde du football et c'est loin d'être fini pour lui...