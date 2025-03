FA Cup : Manchester City s’offre Bournemouth et file en 1/2 finale

Suite et fin ce dimanche des quarts de finale de la FA Cup. Alors que Nottingham Forest, Crystal Palace et Aston Villa avaient déjà composté leur ticket pour la suite de la compétition, il reste un dernier billet à distribuer. Bournemouth recevait Manchester City qui loupait d’entrée une grosse occasion sur penalty via Erling Haaland (14e). Les Cherries en ont alors profité et Justin Kluivert servait Evanilson pour débloquer le score (1-0, 21e).

Entré en jeu à la pause, Nico O’Reilly se distinguait alors d’un sublime centre à destination d’Erling Haaland et le Norvégien remettait les compteurs à zéro (1-1, 49e). Mieux, Omar Marmoush allait même donner l’avantage aux siens sur un nouveau service génial de Nico O’Reilly (2-1, 63e). Avec cette victoire 2-1, Manchester City dompte Bournemouth et se qualifie en demi-finale.