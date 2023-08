L’AS Monaco veut aussi Denis Zakaria

Dans le viseur du RC Lens ou encore de West Ham, Denis Zakaria (26 ans) attise les convoitises durant ce mercato estival. Un temps pisté par l’OM, le milieu de terrain suisse pourrait bel et bien atterrir en Ligue 1. Selon les dernières informations de L’Equipe, le joueur de la Juventus Turin, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026, est également visé par l’AS Monaco.

Avec le possible départ de Youssouf Fofana, le club de la Principauté s’active pour se renforcer dans l’entrejeu et le nom de Zakaria revient avec insistance. D’après le quotidien, il s’agit même de la piste privilégiée par le board monégasque. Pour rappel, l’international suisse était prêté à Chelsea la saison dernière et reste sur un exercice difficile où il n’aura disputé que 11 petites rencontres pour un seul but.