OM : le journaliste qui a annoncé la vente du club mis en demeure

C’était une annonce qui avait fait trembler tous les supporters marseillais. La semaine dernière, le journaliste Thibaud Vézirian, qui intervient sur la chaîne l’Équipe, avait annoncé avec certitude que la vente de l’OM était actée. Selon lui, le club devait être cédé à la Kingdom Holding Company du Saoudien Al-Walid ben Talal et un communiqué était même en relecture.

Depuis cette révélation, la direction marseillaise et son propriétaire Frank McCourt ont nié toutes les informations et ont affirmé que le club n’était pas à vendre et qu’il ne l’avait jamais été. Selon les informations de La Provence, l’OM a envoyé une lettre recommandée de mise en demeure à Thibaud Vézirian évoquant « un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations » et en lui priant de «retirer les vidéos» et de «bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM».