Retournement de situation pour Sadio Mané, un club historique revient à la charge pour Adrien Rabiot

Départ reporté pour Sadio Mané

En Turquie, le mercato ferme ses portes ce soir ! Comme expliqué il y a quelques jours, le Besiktas espère frapper un gros coup en recrutant Sadio Mané dans le money time. Si les négociations se poursuivent avec Al Nassr, l’opération a plus de chance d’être réalisée en janvier comme l’explique Fotomaç dans son édition du jour. Le mercato ayant fermé ses portes le 2 septembre dernier en Arabie saoudite, Al Nassr craint que Mané ne puisse être remplacé. D’après Goal.com, le club saoudien ne fermera pas la porte au Sénégalais en janvier puisque le club de CR7 envisage de passer à l’action pour Mateo Kovacic. Un départ de Mané libèrerait donc une place pour un joueur étranger.

Dernière chance pour Rabiot ?

Parmi les joueurs libres de tout contrat, on retrouve en tête de liste Adrien Rabiot qui a refusé de prolonger à la Juventus. Et pourtant, les prétendants sont nombreux à vouloir s’offrir ses services. Le Français a été associé à de nombreuses rumeurs l’envoyant au Barça, à Manchester United ou encore au FC Barcelone. Mais visiblement, aucune offre financière ne semble lui convenir pour le moment. D’après le média Fatatik, Galatasaray va revenir à la charge pour Adrien Rabiot lors de ce dernier jour du mercato en Turquie ! Après un premier refus, le club turc qui a récemment signé Victor Osimhen va retenter une dernière fois le coup.

Gavi est de retour !

Le sujet du moment en Catalogne, c’est le retour de Gavi qu’on retrouve sur la couverture du journal Sport. Dix mois après sa grave blessure au genou, le crack de la Masia a fait son retour à l’entraînement collectif. Au Barça, on se réjouit fortement de cette nouvelle et on considère l’Espagnol comme une «nouvelle recrue». Ce sont les mots du directeur sportif Deco lors du Thinking Football Summit qui se tenait à Porto. Il faudra évidemment encore un peu de patience avant de le revoir sur les terrains, mais pour le Barça et ses supporters, on s’en contentera amplement pour le moment !