Le FC Barcelone dos au mur en Liga, Manchester United veut couvrir d'or Paul Pogba

Guardiola met le champagne au frais

Manchester City pourrait bien être couronné, cet après-midi si United ne s'impose pas face à Liverpool. «Le champagne est au frigo» titre ce matin, le Daily Mirror. Des propos tenus par Pep Guardiola à l'issue de la rencontre face à Crystal Palace, hier. Une victoire (2-0) des Cityzens saluée également en Une de The Independent, qui met les Skyblues dans de très bonnes dispositions avant la demi-finale retour de Ligue des Champions, mardi. De son côté, le Daily Star rend lui, hommage à Sergio Agüero, auteur d'un but absolument sublime sur la pelouse de Selhurst Park. Une évidence pour le média britannique qui n'hésite pas à rappeler que l'Argentin n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait déjà offert le titre à City sur la pelouse de QPR en 2011.

Le Barça sous pression en Liga

Si le titre semble joué en Premier League, ce n'est pas le cas en Liga, loin de là. «Mon Dieu !» s'exclame Marca, en Une de son édition du jour. En déplacement sur la pelouse d'Elche, l'Atlético s'est imposé sur le plus petit des scores (0-1), après avoir frôlé la correctionnelle dans le temps additionnel et un pénalty manqué par Fidel. De son côté, le Real a, lui aussi, souffert face à Osasuna. Mais les Merengues ont finalement réussi à trouver la faille dans le dernier quart d'heure grâce à deux buts signés Eder Militão et Casemiro (2-0). «Souffrir c'est gagner» titre d'ailleurs AS, ce matin. Deux victoires précieuses qui permettent aux clubs madrilènes de conforter leur première et seconde place, mais surtout qui permettent de mettre la pression sur le Barça comme l'affiche SPORT sur sa Une, ce matin. Des Blaugrana qui se déplacent à Valence, ce soir (21h) et qui n'ont pas d'autre choix que de gagner, s'ils veulent rester en vie dans cette course au titre.

Manchester United va faire sauter la banque pour Pogba

Enfin, Paul Pogba fait également les gros titres en Angleterre, ce matin. Alors que les rumeurs vont bon train quant à l'avenir du milieu français, le Daily Star nous apprend ce dimanche que United aurait entamé les discussions pour prolonger sa star. Un salaire aux alentours des 460 000€ par semaine serait d'ailleurs évoqué. Une somme qui ferait de Pogba le joueur le mieux payé du club. Une information reprise en Une du Daily Mirror qui parle, lui, d'un «Mega deal» mais qui ajoute que le club se tiendrait également prêt à vendre le joueur, si les négociations et surtout les demandes de son agent, Mino Raiola, devenaient trop importantes. Une chose est sûre, son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer est lui bien déterminé à conserver sa star. «Ole prêt à tout pour sécuriser Pogba» titre d'ailleurs le Daily Express, ce matin.