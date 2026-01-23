Menu Rechercher
L1 : l’arbitre du choc OM-Lens est désigné

Par Tom Courel
1 min.
Benoit Bastien @Maxppp
Marseille Lens
L’OM connaît désormais l’arbitre qui officiera sa rencontre face à Lens. Après leur défaite contre Liverpool en Ligue des Champions (0-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont de nouveau rendez-vous à l’Orange Vélodrome face à la troupe de Pierre Sage, ce samedi soir à 21h05. Cette partie, qui compte pour la 19e journée de Ligue 1, sera décisive pour les Olympiens. C’est le Français Benoît Bastien (42 ans) qui sera au sifflet. L’arbitre central sera assisté d’Aurélien Berthomieu et Hicham Zakrani. Mickaël Leleu officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, la vidéo sera confiée à Cyril Gringore et Stéphane Bré.

Pour rappel, Bastien n’est pas un inconnu côté phocéen. En effet, il avait notamment été au centre du terrain face à Auxerre à l’Abbé Deschamps (0-1) lors de la rencontre comptant pour la 11e journée de championnat. Durant cette partie, complexe pour les coéquipiers de Mason Greenwood, il avait notamment exclu Ulisses Garcia après l’heure de jeu. Une rencontre hachée face aux Lensois ce samedi n’est cependant pas promise. Les leaders, confiants, vont, eux aussi, sortir les griffes mais prudemment.

Ligue 1
Marseille
Lens
Roberto De Zerbi
Pierre Sage

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lens Logo Lens
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Pierre Sage Pierre Sage
