Hertha Berlin : Lucas Tousart, le coureur de fond de la Bundesliga

Une équipe avec de grandes ambitions. Avec un recrutement de qualité, le Hertha Berlin espère atteindre les sommets du championnat allemand. Pour l'instant, cela semble plutôt mal parti, eux qui occupent une pâle 15e place après 5 journées disputées. Arrivé cet été de l'OL contre un chèque de 23 millions d'euros, Lucas Tousart est déjà un homme clé du système de Bruno Labbadia.

Titularisé lors des 5 matchs de son équipe, le Français s'acclimate très vite à la Bundesliga. La preuve : il est leader d'une statistique. Le travailleur milieu défensif est ainsi le joueur qui a le plus couru depuis le saison de Bundesliga. En 450 minutes, il a donc couvert 76,3 kilomètres sur le rectangle vert.

Our engine in midfield 🚂@lucas_tousart29 has covered more ground in the @Bundesliga_EN than any other player so far this season (76.3km) 🏃‍♂️#HaHoHe pic.twitter.com/ONugToRpIG