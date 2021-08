Manchester United : Paul Pogba a déjà charmé tout le monde

Il y a des étés qui sont plus mouvementés que d'autres, et Paul Pogba peut en témoigner. Après un exercice 2020-2021 éreintant avec 42 matches toutes compétitions confondues avec Manchester United, le milieu de terrain a enchainé avec l'Euro 2020. Une compétition durant laquelle le Français a montré de belles choses avec les Bleus malgré l'élimination en huitième de finale contre la Suisse. Et il y avait aussi le feuilleton autour de son avenir, le Paris Saint-Germain étant grandement intéressé comme nous vous le révélions en exclusivité fin juin.

La suite après cette publicité

Mais après plusieurs semaines de négociations déjà, le champion du Monde 2018 est toujours à Manchester United et a même joué contre Leeds United samedi après-midi lors de la 1ère journée de Premier League. Joué ? Plutôt brillé ! Lors de la victoire 5 buts à 1 face aux hommes de Marcelo Bielsa, «La Pioche» s'est régalé dans le 4-2-3-1 d'Ole Gunnar Solskjær. Un peu comme Blaise Matuidi à une époque en équipe de France, Paul Pogba s'est amusé en tant qu'ailier gauche, profitant des espaces laissés par les Peacocks pour délivrer... quatre passes décisives ! Une performance XXL qui n'est pas passée inaperçue, loin de là.

«Paul se débrouille très bien et c'est un si grand joueur»

Dans ses quatre caviars, l'ancien joueur de la Juventus en a donné deux à Bruno Fernandes. Et forcément, l'international portugais n'a pas manqué d'éloges à l'égard de son coéquipier après la rencontre : «incroyable (la performance de Pogba, ndlr) ! Il se débrouille très bien et c'est un si grand joueur. Tout le monde le sait et j'espère qu'il pourra continuer à s'améliorer, parce que je pense qu'il peut encore faire beaucoup plus. Je suis sûr que Paul pourrait en faire cinq ou six en un match ! Paul est un joueur de qualité, nous lui faisons tous confiance, nous connaissons tous ses qualités.» Le Portugais était séduit, tout comme le coach norvégien.

«J'ai une excellente relation avec Paul depuis qu'il est enfant. Aujourd'hui, il s'agissait de lui dire d'aller sur le terrain et de s'amuser. Nous lui avons donné la liberté de se déplacer où il voulait et de jouer balle au pied. Je ne me souviens pas de la dernière fois que cela s'est produit (faire quatre passes décisives en un match, ndlr) mais Paul a cette qualité et, lorsque vous avez des coureurs prêts à faire des courses et à créer des espaces pour les autres, ça s'ouvre», a lâché Ole Gunnar Solskjær dans les couloirs d'Old Trafford. Les Red Devils sont sous le charme, la presse anglaise aussi. Première plus que réussie pour Paul Pogba, et la rumeur PSG semble bien loin.