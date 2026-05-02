Nantes - OM : les compositions probables

La victoire serait la bienvenue pour l’OM cet après-midi, et c’est un euphémisme à ce niveau-là. Relégués à quatre points de la 4e place de Lille, les Marseillais ont épuisé toutes leurs cartouches, et ils ont même consommé la marge qu’ils n’avaient même plus sur leurs concurrents. Ce samedi face à Nantes, un adversaire qui ne leur a pas vraiment souri cette saison (défaite 2-0 à domicile en janvier), les hommes d’Habib Beye devront se remettre la tête à l’endroit pour espérer décrocher une place en Ligue des Champions, ou au moins en barrages.

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Une victoire ne leur permettrait même pas de s’installer dans le top 4 à l’issue de cette journée, peu importe les résultats d’un côté, mais il leur restera ensuite deux matchs pour réaliser un miracle et prier pour une mésaventure de leurs rivaux. En parlant de miracle, Nantes devra aussi en signer un pour espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine. Les Canaris sont 17es du championnat, à 5 points du barragiste auxerrois, et n’ont plus gagné un match depuis presque trois mois.

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Nnadi latéral droit ?

Même avec tous les malheurs qui tombent sur Marseille en ce moment, peu d’éléments laissent penser que cela pourrait évoluer, surtout qu’Anthony Lopes, touché au pouce, est incertain pour cette rencontre. Vahid Halilhodzic pourrait ainsi titulariser Patrik Carlgren dans les buts. S’il était aligné, le gardien suédois devrait être accompagné par une défense Guilbert, Yousuf, Cozza et Machado. L’entraîneur bosnien devrait densifier son milieu de terrain avec 4 profils assez défensifs : Ibrahim Sissoko, Mohamed Kaba, Francis Coquelin et Johann Lepenant. Ignatius Ganago devrait, lui, épauler Abline en attaque.

Du côté de l’OM, Geronimo Rulli, peu rassurant ces derniers mois et absent dans la catégorie du meilleur gardien de la saison de L1, ne figure pas dans le groupe. C’est Jeffrey de Lange qui devrait ainsi officier. En l’absence de Weah, mais aussi de Pavard (les deux joueurs sont suspendus), Tochukwu Nnadi pourrait endosser le rôle de latéral droit, tandis que Balerdi sera associé à son compatriote Medina dans l’axe (Aguerd et Egan-Riley sont toujours blessés). Emerson occupera le couloir gauche, alors que Vermeeren pourrait être reconduit aux côtés de Timber et d’Höjbjerg au milieu. Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient former le trio d’attaque. À noter qu’Habib Beye n’a pas convoqué Himad Abdelli, avec qui le ton était monté après la rencontre face à Nice (1-1).