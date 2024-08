Nice : Florian Maurice évoque le remplacement de Terem Moffi

Gros coup dur pour l’OGC Nice suite à la lourde blessure de Terem Moffi (25 ans), victime d’une rupture des ligaments croisés. Sans son attaquant vedette pendant de longs mois, le club azuréen va devoir planifier sa saison autrement. En conférence de presse, le directeur sportif Florian Maurice a évoqué ce dossier et a laissé les différentes options ouvertes.

«On a appris ça hier (mardi) midi, c’est une terrible nouvelle pour nous. On avait une grande volonté de travailler avec Terem (Moffi). On a des joueurs qui sont présents : Guessand, Laborde, des jeunes… On va se donner le temps de la réflexion pour savoir ce qu’on fera à ce poste-là», a lâché le dirigeant de l’OGC Nice.