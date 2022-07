PSG : Nordi Mukiele en approche

La suite après cette publicité

Le mercato se met en place et le PSG fonce sur ses cibles. Après de multiplies voyages en l’Europe, Luis Campos et Antero Henrique multiplient les réunions stratégiques sur le futur contour de l’équipe première à la Factory, le siège du club. Selon nos informations, le nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi et son bras droit foncent sur un Français évoluant en Allemagne pour son recrutement cet été : le défenseur polyvalent Nordi Mukiele. Les dirigeants portugais ont même entamé les négociations avec son club le RB Leipzig. Il s’agit bel et bien d'une priorité des responsables du secteur sportif.

Jeune homme particulièrement réfléchi, soucieux d'observer une progression cohérente, de sources allemandes, Mukiele souhaitait connaître avec précision le projet du PSG. Le nouvel entraîneur du PSG ne cachait pas en privé qu'il appréciait le profil de l'ancien Montpelliérain. Celui d'un joueur tactiquement très au point, relanceur fiable, défenseur polyvalent et solide dans le duel. Le Français, qui s'est renseigné ces derniers jours par ses réseaux, a aussi été très vite séduit par la personnalité de Mukiele.

Priorité de Christophe Galtier

Le conseiller du président a insisté sur le caractère prioritaire du recrutement et de la place qu'occuperait le joueur dans le projet parisien. De sources proches de Leipzig, le joueur a été séduit par ce discours. Les négociations financières ne sont pas étirées dans le temps. Un accord contractuel autour d'un contrat de longue durée a été trouvé. Heureux à Leipzig, le défenseur perçoit ce projet parisien comme un tremplin possible pour l'équipe de France A. Et il ne voit pas d'un mauvais oeil la perspective de jouer en L 1 tous les week-ends. Un championnat où, il y a quatre ans, selon des sources proches de la direction parisienne, Luis Campos avait déjà tenté de le recruter lorsqu'il évoluait à... Montpellier. Et dans ce nouveau PSG, qui aimerait à moyen terme emprunter davantage une tonalité locale dans le recrutement, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) coche toutes les cases recherchées par le nouvel homme fort parisien.

En trois saisons, au fil de 144 matches avec le « RBL » et surtout de trente-deux rencontres en Coupes d'Europe, Mukiele s'est donc construit un statut différent. Si cette opération se concrétise, quelle peut être l'utilisation de Mukiele ? Le joueur a montré sa fiabilité cette saison en défense centrale. Il peut aussi évoluer en tant que piston droit. Une polyvalence qui va plaire à Christophe Galtier. Cette arrivée permettra au technicien français de mettre en place le fameux 3-5-2 tant attendu. Reste désormais à trouver un terrain avec le RB Leipzig pour un transfert qui ne devrait pas excéder les 15M€.