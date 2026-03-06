OM : un phénomène anglais suivi de près

L’Olympique de Marseille attire des joueurs anglais ces derniers temps. Les arrivées de Mason Greenwood, CJ Egan-Riley, Angel Gomes (désormais chez les Wolves) ou encore Ethan Nwaneri, démontrent que la formation phocéenne a une réelle envie de se fournir Outre-Manche. À ce jour, un nouveau talent semblerait faire briller les yeux de l’actuel quatrième de Ligue 1 : Samuel Amissahle (18 ans).

D’après les informations révélées par The Telegraph, le défenseur central de Fulham est suivi de près par les Marseillais. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec son écurie, il pourrait même faire ses valises et atterrir dans l’Hexagone cet été. Capable de monter d’un cran en tant que milieu de terrain relayeur, le jeune joueur est aussi ciblé par d’autres grands clubs européens comme Chelsea, Manchester United et Arsenal, tandis que la Juventus et l’Ajax Amsterdam le surveillent également.