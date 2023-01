Mercato OM : nouveau retournement de situation dans le dossier Vitinha

La suite après cette publicité

Deuxième du championnat portugais, Braga réalise une grande saison et le doit en partie à son attaquant portugais Vitinha. Le joueur de 22 ans qui est formé au club réalise de grandes choses avec les Guerreiros. En 27 matches disputés, il affiche pas moins de 13 réalisations et 5 offrandes avec la formation lusitanienne. Un niveau de performance qui a tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille. Rentrant dans la course pour s’arracher sa signature, le club phocéen a su trouver les mots pour convaincre le joueur mais le plus dur était de séduire Braga.

Braga se réfugiant derrière la clause libératoire du joueur fixée à 30 millions d’euros, il fallait donc s’aligner. Une perspective peu évidente pour l’OM, car un paiement échelonné n’est pas à l’ordre du jour comme nous vous l’avons révélé. C’est alors que la Premier League s’est emparée du dossier. Tout d’abord, Southampton s’est immiscé avant que Brighton se retrouve tout proche de conclure un accord. Cependant la situation a bien changé du côté des Seagulls qui ne vont finalement pas bouger pour Vitinha en cette fin de mercato.

Voulant acheter le Portugais pour compenser la blessure de sa pépite irlandaise Evan Ferguson qui s’est blessé en FA Cup contre Liverpool (victoire 2-1), Brighton a eu des signaux médicaux positifs à ce sujet. Une information du Sun qui met fin à la rumeur Brighton et relance totalement ce dossier. De quoi rêver pour l’Olympique de Marseille qui a activé en parallèle la piste menant à l’attaquant iranien Sardar Azmoun (28 ans) ?

Du côté de l’OM et de Pablo Longoria, on estime qu’il reste une chance. Le club phocéen tente tout pour le recruter, d’autant que le joueur pousse pour aller à Marseille. Mais Southampton est toujours très impliqué dans le dossier selon nos informations. Le média anglais précise que les Saints sont prêts à activer la clause libératoire du joueur et n’auraient donc pas besoin de négocier avec Braga. Aston Villa est également dans le coup. Décidément fort en rebondissement, le dossier Vitinha n’a pas fini de nous surprendre et risque bien d’animer cette dernière journée de mercato jusqu’au bout.