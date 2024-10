La Juventus Turin a tranché pour Paul Pogba, Manchester City met une star à la porte

Fin d’histoire entre la Juve et Pogba

La Juventus peut s’estimer heureuse comme le placarde le Corriere dello Sport. Les joueurs de Thiago Motta ont galéré contre la Lazio et ils ont dû attendre la 85ème minute et un but contre son camp pour revenir à hauteur de Naples au classement. En dehors du terrain Cristian Giuntoli le directeur sportif du club a scellé pour de bon l’avenir de Paul Pogba. "Il était un grand joueur, mais nous avons des plans différents désormais. Nous avons investi sur d’autres joueurs et notre équipe est maintenant au complet", a t-il déclaré aux médias italiens juste avant le match face à la Lazio. De quoi clarifier clairement le futur de la Pioche qui va se retrouver libre dans les prochains mois.

City pousse vers la sortie son capitaine

Manchester City se rapproche d’une fin de cycle. En plus du probable départ de Pep Guardiola en fin de saison, le club mancunien se dirige vers un départ de son capitaine. D’après les informations du Daily Star, l’international anglais est poussé vers la sortie par son propre club. Aucune discussion n’est prévue pour une prolongation et son contrat se termine en 2026. Le joueur n’a pas encore discuté avec d’autres clubs pour un transfert, mais aucun doute que les prétendants ne manqueront pas.

Gavi est de retour

Chez les Catalans, c’est jour de fête aujourd’hui. "Dia Gavi" titre Mundo Deportivo pour célébrer le retour du milieu espagnol, plus de 320 jours après sa grave blessure au genou. Et la bonne nouvelle pour Hansi Flick c’est qu’il pourra aussi compter sur Dani Olmo, Fermin Lopez et Lamine Yamal qui sont tous remis de leur pépin physique. Le Barça n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison, en témoigne les absences de ses deux gardiens, Ter Stegen et Sczesny, toujours indisponible. Globalement l’effectif reste complet et Flick ne va pas se plaindre vu le calendrier infernal qui l’attend. Le périple commence ce soir contre Séville, puis la réception du Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions et le premier Clasico samedi prochain au Bernabeu.